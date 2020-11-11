Сенатор Святенко: на социальную сферу в 2021 году Москва потратит около 1,8 трлн рублей

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Около 1,8 триллиона рублей годового бюджета столицы на следующий год планируется направить на соцсферу. Об этом Агентству "Москва" заявила председатель комитета СФ РФ по социальной политике Инна Святенко.

"Из более чем 3,1 триллиона рублей бюджетных расходов в 2021 году около 1,8 триллиона приходится на социальные статьи. Главное в проекте – безусловное выполнение всех взятых на себя городом социальных обязательств перед москвичами, а также программы борьбы с COVID-19", – сообщила сенатор.

По словам Святенко, объем соцрасходов, если сравнивать с 2020 годом, растет. В результате они будут увеличены на 90 миллиардов рублей. Кроме того, планируется повысить долю в проекте столичного бюджета. В связи с чем в 2021 году на социальные статьи направят свыше 56% бюджета города.

Как отмечает сенатор, почти на 12% увеличивается объем госпрограммы развития здравоохранения.

"В частности, предусмотрена массовая бесплатная вакцинация населения от этого недуга: на это запланировано выделить около 10 миллиардов рублей. Все другие программы вакцинации также сохраняются в полном объеме", – добавляет Святенко.

Ожидается, что на обеспечение льготных категорий жителей лекарствами, препаратами и лечебным питанием направят более 45 миллиардов рублей.

На онкологические программы лекарственного обеспечения заложили более 15 миллиардов рублей.

Святенко обращает внимание, что значительная часть соцрасходов столицы приходится на поддержку москвичей в денежной и натуральной форме.

"Речь идет о доплатах к пенсиям, льготах на проезд и оплату ЖКХ и других – на это в проекте бюджета города зарезервировано почти 530 миллиардов рублей. В частности, прямые денежные выплаты москвичам старшего возраста составят 188,8 миллиарда рублей, а семьям с детьми выплатят 63,5 миллиарда", – сказала сенатор.

Председатель комитета СФ РФ говорит, что Москва не намерена даже в пандемию прекращать поддержку социальных программ. "Заложено в проекте бюджета повышение выплат врачам, учителям и другим категориям бюджетников – это крайне важно, учитывая особо сложные условия их работы", – пояснила Святенко.

Ранее правительство Москвы утвердило бюджет на три года. Основным фактором роста доходов станет увеличение налоговых поступлений.