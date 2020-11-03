Расходы бюджета Москвы в 2021 году планируют сохранить на уровне 2020 года – заммэра

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Власти Москвы не намерены сокращать бюджет в 2021 году. Для этого город впервые более чем за 10 лет выйдет на рынок заимствований. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

"Расходы бюджета Москвы в 2021 году планируются в объеме 3,15 триллиона рублей, то есть на уровне 2020 года", – заявил Ефимов.

Он обратил внимание на то, что столица не уменьшает свои расходы, несмотря на сокращение доходов из-за в том числе принятых мер поддержки для городских предприятий в виде налоговых льгот. Ефимов добавил, что сейчас как никогда важны дополнительные стимулирующие меры в виде госзаказов.

"Мы понимаем, что в период перезапуска экономики и ее восстановления после пандемии особенно важны дополнительные стимулы в виде госзаказа, и мы не хотим изымать из экономики города те деньги, которые вкладываем в нее, как инвестор. На каждый вложенный городским бюджетом рубль приходится три рубля частных инвестиций, и мы прогнозируем существенный мультипликативный эффект от такого решения", – заявил Ефимов.

Заммэра добавил, что в следующем году власти планируют привлечь до 396 миллиардов рублей. Он напомнил, что правительством Москвы сформирован социально ориентированный бюджет. Проект бюджета нацелен на обеспечение безусловного выполнения действующих социальных обязательств. Отмечалось, что соцрасходы составят более 56% трат бюджета (около 1,8 триллиона рублей). Расходы на здравоохранение вырастут на 12% (447 миллиардов рублей).

Ранее директор центра "Экономика" РЭУ имени Плеханова Екатерина Лисицына назвала проект бюджета столицы на 2021 год программным, социальным и инвестиционным. Эксперт отметила, что бюджет на ближайшие три года сохраняет преемственность.

По ее словам, 93% расходной части направят на важнейшие городские программы – транспорт, образование, здравоохранение, культуру. Приоритетом бюджета на 2021 год является развитие здравоохранения.

