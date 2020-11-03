Эксперт назвала программным, социальным и инвестиционным проект бюджета Москвы на 2021 год

Фото: Москва 24
Директор центра "Экономика" РЭУ имени Плеханова Екатерина Лисицына назвала проект бюджета столицы на 2021 год программным, социальным и инвестиционным, сообщает Агентство "Москва".
Эксперт отметила, что бюджет на ближайшие три года сохраняет преемственность. По ее словам, 93% расходной части направят на важнейшие городские программы – транспорт, образование, здравоохранение, культуру.
Приоритетом бюджета на 2021 год является развитие здравоохранения, расходы на данную программу увеличат почти на 12%, сообщила Лисицына. Она уточнила, что данный аспект направлен на работу с негативными последствиями пандемии коронавирусной инфекции.
Также специалист отметила, что бюджет столицы на 2021 дефицитен. Для того чтобы преодолеть сложную ситуацию в сфере экономики, нужно увеличивать эффективность использования средств, подчеркнула эксперт.
Ранее сообщалось, что проект бюджета Москвы до 2023 года нацелен на обеспечение безусловного выполнения действующих социальных обязательств. Отмечалось, что соцрасходы составят более 56% трат бюджета (около 1,8 триллиона рублей).
Социальная направленность бюджета столицы в 2021 году будет усилена
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