Столичные власти прогнозируют рост средних зарплат и инвестиций в 2021–2023 годах

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Правительство Москвы одобрило прогноз социально-экономического развития в 2021–2023 годах, рассказали в пресс-службе мэра и правительства.

Сообщается, что в нем содержится анализ основных факторов, которые влияют на экономику Москвы. Также в прогнозе дается оценка основных социально-экономических показателей.

"Несмотря на объективно непростую ситуацию, сложившуюся в экономике в текущем году, на предстоящий период 2021–2023 годов прогнозируется улучшение основных социально-экономических показателей развития города Москвы", – сообщили в пресс-службе мэра и правительства.

В прогнозе отмечается, что положительно на рост экономики повлияет прекращение пандемии коронавируса. Ожидается, что вскоре будет проведена массовая вакцинация, которая остановит распространение COVID-19.

Считается, что восстановительный рост экономики Москвы будет происходить за счет ситуации в реальном секторе, а также в секторе услуг и торговли. Положительный эффект также должны дать инвестиции и увеличение потребительского спроса. Последнее будет обеспечено умеренным ростом заработной платы и поддержкой высокого социального стандарта.

Сообщается, что малый и средний бизнес, который пострадал от коронавируса, также впоследствии окажет позитивное влияние на экономический рост Москвы. В пресс-службе мэра и правительства отметили, что, несмотря на ситуацию с коронавирусом и ее экономические последствия, город справляется с неблагоприятными условиями.

"После неизбежного спада во II квартале деловая активность в значительной мере смогла восстановиться в течение летних месяцев. В настоящее время на фоне увеличившегося числа случаев заражения COVID-19 экономика города вновь переживает сложный период", – отметили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Что касается цифрового измерения социально-экономического прогноза, то указывается, что валовый региональный продукт столицы в 2021–2023 годах будет ежегодно расти на 3,3–3,4%. Кроме того, прогнозируется увеличение реальной заработной платы на 2,3–3,5% в год, инвестиций – на 5,0–5,8% в год.

"Важнейшим драйвером инвестиционной активности будет оставаться Адресная инвестиционная программа общим объемом порядка 1,8 триллиона рублей за три года. Рост промышленного производства в обрабатывающих отраслях в 2021–2023 годах прогнозируется на уровне 2,9–3,4% в год. Рост розничного товарооборота и объема платных услуг населению составит 2–3% ежегодно", – исходит из прогноза.

Кроме того, ожидается, что безработица уже в 2021 году снизится до 0,4–0,5%. Согласно прогнозу, инфляция в 2021–2023 годах составит 3,3–3,5% в год.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы напомнили, что во время пандемии коронавируса были приняты четыре пакета поддержки бизнеса на сумму 87,9 миллиарда рублей. Сообщается, что помощь получили 45 тысяч компаний. Кроме того, сохраняется программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса.

Ранее стало известно, что с 2011 года московские предприниматели выкупили почти 7 тысяч объектов в столице. Общая площадь приобретенных нежилых помещений составила 1,4 миллиона квадратных метров. Москвичам напомнили, что в городе существует возможность выкупа объектов по среднерыночной цене без конкурса для малого и среднего бизнеса.