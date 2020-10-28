Счетная палата подготовила макроэкономический прогноз на три года

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Счетная палата Российской Федерации совместно с Институтом экономической политики имени Егора Гайдара подготовили собственный прогноз социально-экономического развития России. Речь идет о периоде с 2020 по 2023 год, сообщает РИА Новости.
В соответствии с данным документом экономика страны вернется к росту уже в 2021 году. Однако в среднесрочной перспективе темпы такого роста будут ниже, чем в официальном прогнозе правительства, и не достигнут 3% в год.
"Мы подготовили прогноз, чтобы иметь собственный бенчмарк и тем самым повысить доказательность выводов и системных рекомендаций Счетной палаты как о качестве, так и о достоверности прогноза, разрабатываемого Минэкономразвития России", – говорится в комментарии аудитора Дмитрия Зайцева.
По его словам, макропрогноз планируется обновлять один-два раза в год.
Разработка соответствующего документа предусмотрена стратегией развития Счетной палаты на 2018–2024 годы. Так, одним из приоритетных направлений является создание собственных аналитических продуктов, основанных на современных подходах к моделированию социально-экономического развития.
Прогноз Счетной палаты разработан в двух сценариях: базовом и рисковом. Они различаются внешнеэкономической конъюнктурой и ожиданиями развития ситуации с коронавирусной инфекцией в России и мире.
Ранее банки РФ увеличили импорт долларов в страну почти в два раза. Рекордные показатели по обеим валютам зафиксировали весной 2020 года.
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