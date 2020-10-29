В Минтруде оценили идею о начислении пенсий "по рангам"

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Министерство труда и социальной защиты высказалось об идее начислять пенсии в соответствии с ранговой системой. Об этом сообщает РИА Новости.
"Данный проект закона в Минтруд России не поступал. При поступлении предложение будет рассмотрено в установленном порядке", – заявили в ведомстве.
При этом в Минтруде не поддерживают данную инициативу. В уже действующем законодательстве также есть элемент дифференциации, поскольку размер выплат зависит от стажа работника.
В министерстве напомнили, что граждане могут увеличить размер своего пенсионного обеспечения. Для этого необходимо задействовать возможности добровольного пенсионного страхования.
Новую систему начисления пенсий предложили ввести в Госдуме. С заявлением выступил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников, который предположил, что ранговая система позволила бы сделать процесс более наглядным.
В Совете Федерации не стали заострять внимание на плюсах или минусах данного проекта. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что конкретную оценку должны делать только специалисты.
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