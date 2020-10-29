В Совфеде оценили идею начислять пенсии "по рангам"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение ввести новую систему начисления пенсий "по рангам", сообщает RT.

По его мнению, идеальных пенсионных систем не бывает – каждая имеет свои плюсы и минусы. То же самое касается и российской системы.

"Сказать, что предложение Сергея Калашникова является правильным, идеальным или как-то его раскритиковать просто сейчас невозможно. Это серьезнейшая работа тех специалистов, которые занимаются глобальными расчетами", – сказал Рязанский.

Он подчеркнул, что это предложение надо изучать. Специалисты, по его мнению, должны проанализировать, во что это обойдется работодателям в качестве взносов, государству в качестве дополнительных компенсационных выплат и федеральному бюджету по части индексаций.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий, согласно которой для каждого ранга планируется подготовить отдельный перечень показателей. Таким образом, люди будут наглядно представлять, что именно входит в коэффициент и какая у них будет пенсия.

Как следствие, парламентарий предложил индексировать пенсии не консолидированно, а по рангам, в зависимости от экономической ситуации. Он также отметил, что было бы уместно ввести норму о прямом участии граждан в пенсионном накоплении.