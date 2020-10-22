Госдума приняла в первом чтении законопроект о "заморозке" накопительной пенсии

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о продлении "заморозки" накопительной пенсии до 2023 года. Об этом сообщает RT.
"Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014–2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", – говорится в пояснительной записке.
В финансово-экономическом обосновании к законопроекту говорится, что эта мера в 2023 году приведет к уменьшению выделяемых средств на обязательное пенсионное страхование, передаваемых из федерального бюджета, на 669 миллиардов рублей.
Ранее Федерация независимых профсоюзов России направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину с предложением вовсе отменить накопительную часть пенсии. В организации отметили, что этот вопрос не нашел практического решения, из-за чего происходят "правовые коллизии".
В 2021 году пенсию планируют проиндексировать на 6,3%. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, добавив, что это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой в следующем году инфляции.
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