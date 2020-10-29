В Госдуме предложили начислять пенсии "по рангам"

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Новую систему начисления пенсий предложили ввести в Госдуме. Об этом сообщает РИА Новости.

С заявлением выступил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. По его мнению, было бы проще ранжировать пенсии по рангам.

"Грубо говоря, минимальная пенсия – первого ранга, более повышенная – пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов", – объяснил идею депутат.

Калашников предложил для каждого ранга подготовить отдельный перечень показателей. Таким образом, люди будут наглядно представлять, что именно входит в коэффициент и какая у них будет пенсия.

Как следствие, парламентарий предложил индексировать пенсии не консолидированно, а по рангам, в зависимости от экономической ситуации. Он также отметил, что было бы уместно ввести норму о прямом участии граждан в пенсионном накоплении.

Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в ведомстве выступают против индексации выплат работающим пенсионерам. По его словам, такой подход создает финансовую несправедливость.

