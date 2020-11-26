Четверть россиян большую часть новогодних каникул проведет на работе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большую часть предстоящих новогодних праздников проведут на работе 24 процента россиян, среди молодежи до 24 лет работать будут 27 процентов сограждан. Такие данные показал опрос, проведенный исследовательским центром SuperJob.

Согласно результатам исследования, 29 процентов россиян планируют провести новогодние каникулы дома. 5 процентов опрошенных заявили, что проведут Новый год на даче и в гостях. При этом за границей каникулы намерен провести 1 процент россиян, а в путешествиях по России – 2 процента.

Ранее сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел опрос о том, какое место россияне считают идеальным для встречи Нового года. Большинство участников исследования (54 процента) ответили, что предпочитают отмечать праздник дома. Причем 30 процентов из них собираются отмечать с родными, а 13 процентов выезжают на дачу или в загородный дом.