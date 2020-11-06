Торговые центры в Москве начали украшать к Новому году

В Москве начали подготовку к Новому году

Торговые центры в столице начали украшать к Новому году, рассказал телеканал Москва 24.

В частности, праздничную атмосферу уже организовали в ГУМе. На втором этаже здания разместили новогодние сани с подарками. Балконы ГУМа украсили огоньками и еловыми ветками.

Кроме того, новогодние витрины появились на Никольской улице. А в некоторых супермаркетах на полках разместили елочные игрушки, фигурки Деда Мороза и снегурочек. Мастерские также готовятся к праздникам: специалисты расписывают шары и новогодние сувениры.

В то же время владельцы гостиниц не спешат с украшением зданий к Новому году. Сообщается, что они планируют начать праздничное обустройство 15 декабря.

Ранее в Санкт-Петербурге ввели ограничения на работу фуд-кортов с 9 ноября. Подчеркивается, что исключение составят заведения, расположенные на вокзалах, в аэропорту и на АЗС.