Власти Петербурга приостановят работу фуд-кортов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Власти Санкт-Петербурга вводят дополнительные ограничения на фоне роста заболеваемости COVID-19 с 9 ноября.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора города, в частности, приостанавливается работа фуд-кортов. Подчеркивается, что исключение составят заведения, расположенные на вокзалах, в аэропорту и АЗС.
Также будет приостановлен доступ посетителей в детские игровые комнаты в торговых центрах. При этом игровые площадью не более 50 квадратных метров на территории предприятий общественного питания останутся открытыми.
До 29 ноября сохраняется ограничение на работу кафе, ресторанов и баров в ночное время с 23.00 до 06.00.
Регистрация брака разрешается при условии, что в помещении находятся не более 20 человек без учета работников ЗАГСа.
Кроме того, вводится ограничение на проведение массовых мероприятий, численность которых превышает 70 человек в помещениях. Исключение – мероприятия, проводимые в помещениях организаций культуры и спорта.
В то же время государственные организации дополнительного образования переводятся в дистанционной формат. Работодателям также рекомендовали перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет.
Ранее Сергей Собянин заявил, что во введении новых ограничений по коронавирусу в столице нет необходимости. Он подчеркнул, что при наличии первых улучшений ситуации с COVID-19 нельзя исключать риска роста заболеваемости.
По последним данным, в России зарегистрировано 1 712 858 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 29 509 летальных исходов, выздоровели 1 279 169 человек.
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