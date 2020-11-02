Красноярские власти объяснили запрет Wi-Fi в ТРЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Власти Красноярского края объяснили запрет бесплатного Wi-Fi в ТРЦ желанием сократить в период пандемии количество посещений школьниками, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе правительства региона подчеркнули, что многие дети пользуются недорогими лимитированными пакетами мобильного интернета, поэтому часто приходят в торговые центры ради бесплатного доступа в Сеть.

"Все предпринимаемые меры направлены на то, чтобы сократить социальные контакты между людьми и прервать цепочку заболеваний", – говорится в сообщении.

Губернатор региона Александр Усс ранее внес изменения, согласно которым посетителям торговых центров запретили пользоваться Wi-Fi, а детям до 14 лет и вовсе запретили посещать ТЦ без сопровождения родителей. Таким образом власти Красноярского края борются с распространением коронавируса, передает News.ru.

С 3 ноября в кафе и ресторанах запретят проводить семейные торжества, в том числе свадьбы и юбилеи. Ограничения коснулись и спортивных мероприятий. В краевых и муниципальных объектах они будут проходить без зрителей.

Отметим, это не распространяется на частные и федеральные спортивные сооружения. Кроме того, при соблюдении эпидемиологических требований Роспотребнадзора работать смогут спортивные секции.

За последние сутки в России подтвердили 18 257 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 4 585 (25,1%) – без клинических проявлений.

Всего в России зарегистрировано 1 655 038 случаев коронавируса. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Чукотском автономном округе (0%), в Республике Татарстан, Чеченской Республике и Республике Дагестан (0,5%).

За последние сутки в стране подтверждено 238 летальных случаев. Из них 53 приходятся на Москву. За весь период по России умерли 28 473 человека. 10 360 пациентов за сутки вылечились от коронавируса. Всего по России выписаны 1 236 033 человека.

