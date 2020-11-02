В Москве скончались 53 пациента с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 53 пациента с COVID-19. Такую информацию привел Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Известно, что все пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Кроме того, у всех умерших был подтвержден диагноз "пневмония".

Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в Москве составило 6 873 человека.

За последние сутки в России выявили 18 665 новых случаев коронавируса. Из них в 4 640 случаях не было клинических проявлений болезни.

В столице за сутки подтвержден 5 261 новый случай коронавируса. При этом был госпитализирован 1 131 пациент с коронавирусной инфекцией.

В Москве выявили 5 261 новый случай коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что не видит предпосылок для радикального изменения жизни из-за коронавируса. Тем не менее, министр отметил, что COVID-19 – это стресс, который накладывает свой отпечаток.