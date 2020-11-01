В Москве госпитализирован 1 131 пациент с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве госпитализирован 1 131 пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса в столице.

Всего за сутки в столице подтвержден 5 261 новый случай коронавируса. Среди выявленных новых заболевших COVID-19 около 45,4% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество пациентов в возрасте от 46 до 65 лет составляет 29,2%.

Около 9,6% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 3,8% из них старше 80 лет. Еще 12% из числа заболевших – дети. В Оперштабе напомнили о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.

В России за последние сутки выявили 18 665 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Без клинических проявлений зафиксировано 4 640 случаев (24,9%). Суммарно в стране зарегистрирован 1 636 781 случай коронавируса во всех регионах.

