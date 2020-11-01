Собянин заявил, что меры по борьбе с COVID-19 показали свою эффективность

08:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин заявил, что меры по борьбе с коронавирусной инфекцией показали свою эффективность. Об этом мэр сообщил в эфире телеканала "Россия 1".
"Они (меры. – Прим.ред.) показали свою эффективность и дают явную надежду, что ситуация не будет ухудшаться", – сказал Собянин, подчеркнув, что во многом на ситуацию оказывают влияние ОРВИ и грипп.
Мэр города также отметил, что резервные госпитали для лечения пациентов с коронавирусом будут функционировать в полном объеме до окончания пандемии.
Ранее Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась. По его словам, за последние две недели в столице замедлился рост основных показателей распространения инфекции в 10 раз. Мэр еще раз призвал граждан соблюдать действующие правила санитарной безопасности.
Ранее Владимир Путин сообщил, что в стране не планируется вводить тотальные ограничительные меры из-за коронавируса. Он подчеркнул, что в России не будет ситуации, при которой экономика и бизнес будут полностью остановлены.
Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что правительство направит 10 миллиардов рублей на поддержку регионов в борьбе с коронавирусом. Кроме того, еще 1 миллиард будет направлен на помощь региональным лабораториям, которые работают над тестированием на COVID-19.
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