Москвичам ответили на главные вопросы о COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Власти столицы ответили на главные вопросы о коронавирусе на портале мэра и правительства Москвы.

Где живет коронавирус?



Как передается COVID-19?

Коронавирус передается двумя путями: воздушно-капельный – через кашель или разговор; контактно-бытовой – посредством предметов обихода.

Могут ли домашние животные болеть коронавирусной инфекцией?

В настоящий момент нет информации о заражении кошек и собак, равно как и сведений о заболевании человека через контакт с питомцами. В то же время представителям групп риска рекомендуется избегать тесного контакта с домашними животными.

Могут ли насекомые быть переносчиками коронавируса?

Согласно исследованиям энтомологов, насекомые не переносят COVID-19.

Может ли вирус попасть в квартиру при проветривании?

Нет. Это связано с тем, что вирус передается, либо когда больной кашляет, либо когда он прикасается к контактным поверхностям. Кроме того, COVID-19 оказывается в организме через касание рта, носа или глаз грязными руками.

Может ли коронавирус попасть в квартиру по вентиляции?

В жилых домах – нет. В многоквартирных зданиях система воздухоотвода работает так, чтобы воздух выходил из квартиры. Однако в теории коронавирус может распространяться по вентиляции.

Как долго вирус может оставаться на предметах?

Период нахождения COVID-19 на поверхностях зависит от материала. На алюминии коронавирус остается от 2 до 8 часов, на стали – 2 дня, на стекле и дереве – 4 дня, на бумаге – 4-5 дней, на пластике – 5 дней.

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Все о тестировании на коронавирус



Где можно сдать анализ на коронавирус?

ПЦР-тест на коронавирус можно пройти в 207 городских поликлиниках. Для этого желающим необходимо иметь при себе паспорт и ОМС. Помимо этого, запись на тестирование можно оформить онлайн. Расписание доступно на две недели вперед.

Почему тест на коронавирус так долго делается?

Это связано с особенностями проведения исследования, основанного на методе полимеразной цепной реакции. При тестировании берется мазок из носа и ротоглотки, после чего биоматериал направляется в референс-лаборатории.

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Проходят ли тестирование на коронавирус врачи?

Да. Все столичные медработники, которые работают в стационарах для лечения COVID-19 или в многопрофильных учреждениях, проходят исследования на обнаружение COVID-19.

Можно ли сдавать анализ на антитела людям с признаками ОРВИ?

Нет. Люди, которые имеют подобные симптомы, не могут проходить тестирование на антитела.

Может ли пройти тестирование человек старше 65 лет, если он соблюдает режим самоизоляции?

Да. С 27 мая каждый желающий может записаться на сдачу анализа на коронавирус.

Можно ли сдать тест на антитела к коронавирусу ребенку?



Нет. Данное тестирование доступно только для совершеннолетних горожан.

Как записаться на тестирование на антитела?

Запись можно произвести онлайн с помощью портала mos.ru. Для этого необходимо авторизоваться, а затем выбрать "Каталог услуг", после чего зайти в раздел "Здоровье" и нажать на "Запись на прием к врачу".

В списке специализаций необходимо выбрать вкладку "Кровь (антитела COVID-19 и указать удобные дату и время. Если же человек не прикреплен к определенной поликлинике, то для записи на тестирование необходимо позвонить в ближайший пункт сдачи крови.

Что делать, если тест показал наличие антител?

Рекомендуется соблюдать домашний режим в течение 14 дней. Это связано с тем, что коронавирус может еще присутствовать в организме.

Проверяют ли новорожденных на наличие коронавируса?

Да, если у матерей был обнаружен COVID-19 или подозрение на него. Кроме того, при поступлении в стационары все беременные женщины проходят тестирование на коронавирус.

Как работодатель может провести тестирование сотрудников на антитела?

Для этого необходимо выбрать одно из медучреждений на карте. Также работодатели должны проконсультироваться по поводу заключения договора по телефону, после чего отправить соответствующие документы. Работодатель может выбрать удобное место, а также дату и время.

Во время тестирования сотрудники должны иметь при себе паспорт и полис ОМС. Если же анализы берутся на предприятии, то туда приезжает медицинская бригада и оформляет документы на месте. Результаты тестирования появятся в электронных картах через три дня.

Об удаленной работе и учебе



Кто должен работать из дома?

Не менее 30 процентов сотрудников каждой компании должны перейти на удаленную работу. Кроме того, в обязательном порядке на дистанционное исполнение обязанностей переходят пожилые и хронически больные люди. Режим удаленной работы будет действовать до 29 ноября.

Как следят за переводом горожан на удаленку?

Компании еженедельно информируют правительство Москвы о количестве работающих на удаленке сотрудников. Сделать это можно на портале mos.ru с помощью личного кабинета юридического лица или индивидуального предпринимателя.

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Кто будет учиться дистанционно?

Ученики 6-11-х классов перешли на удаленное обучение с 19 октября, их транспортные карты заблокированы. Обучающиеся в 1-5-х классах учатся в традиционном формате. До 29 ноября не работают учреждения дополнительного образования.

О системе "чек ин"



Как работает система "чек ин" на входе в развлекательные заведения?

Все посетители ночных развлекательных заведений с 00:00 до 06:00 могут пройти лишь при регистрации номера телефона. Это необходимо для того, чтобы оповестить гостей в случае обнаружения коронавируса у одного из них.

Также к системе "чек инов" на добровольной основе присоединились некоторые рестораны и гостиницы.

Как пройти регистрацию?

На входе в ночной клуб размещен специальный QR-код. Его необходимо отсканировать при помощи смартфона, после чего приходит ссылка с формой регистрации.

Если QR-код не получается отсканировать, то есть возможность зарегистрироваться с помощью SMS. Для этого необходимо на номер 7377 отправить сообщение с надписью "ВХОД*(уникальный номер организации)". Экран с подтверждением регистрации необходимо показать представителю заведения на входе.

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О домашнем режиме



Кто должен соблюдать домашний режим?

Пожилые москвичи, имеющие хронические заболевания, а также беременные. Они могут получить больничные листы при необходимости.

Людям с какими хроническими заболеваниями лучше оставаться дома?

С полным перечнем заболеваний, при которых необходимо соблюдать домашний режим, можно ознакомиться здесь.

Будут ли штрафовать пожилых людей за выход из дома?

Нет. Выход сам по себе не считается нарушением. В то же время пожилым людям рекомендовано избегать посещения общественных мест, чтобы не заразиться.

Будет ли введен пропускной режим?

В настоящий момент таких мер не планируется.

Нужно ли оставаться дома в течение двух недель тем, кто приехал из других регионов России?

Нет.

А тем, кто прибыл из-за границы?

Приехавшие из-за рубежа должны будут пройти ПЦР-тест на COVID-19 в течение трех дней. До получения результатов исследования необходимо оставаться дома. После выяснения итогов тестирования их нужно загрузить в специальную форму на портале госуслуг.

Как получить информацию о том, куда госпитализировали человека и в каком состоянии он находится?

Узнать о месте госпитализации могут лишь те, кто был указаны пациентом в согласии на передачу информации о здоровье. В настоящий момент в медучреждениях объявлен карантин, посещения ограничены. Решение о предоставлении информации о пациенте принимается в индивидуальном порядке с учетом состояния пациента.

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Как получить больничный лист?

Пожилым сотрудникам больничные листы оформляются автоматически. Работодателям необходимо направить в Фонд социального страхования списки сотрудников, которым предписано оставаться дома.

Хронически больные и беременные граждане при оформлении больничного листа должны обратиться по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.

После проверки сотрудниками столичного правительства соответствующей информации обратившимся будет выдан электронный больничный лист. Если же подтверждения диагноза нет или гражданин не прикреплен к городской поликлинике, то ему придет оповещение с указанием причины отказа. В таком случае москвичу придется самостоятельно обратиться в поликлинику.

Хронически больным гражданам также предоставлена возможность оформления заявки на больничный лист на сайте столичного Депздрава. В течение семи дней ему придет СМС-сообщение с подтверждением успешного оформления больничного. Если же нет, то необходимо обратиться в свою поликлинику.

Больничные листы москвичам с хроническими заболеваниями будут оформляться онлайн

Как получить продукты, лекарства и другие необходимые вещи тем, кто остается дома?

Ими могут обеспечить социальные работники. Для этого необходимо позвонить по номеру телефона +7 (495) 870-45-09 и оставить заявку у оператора.

Как жителям загородных домов получить дрова?

Необходимо оставить заявку по номеру телефона +7 (495) 870-45-09. Дрова для отопления по льготной цене могут получить пожилые москвичи, а также совершеннолетние жители с хроническими заболеваниями, которые соблюдают домашний режим на дачах.

Заблокируют ли социальные карты москвича людям старше 65 лет?

Да, в настоящий момент бесплатный проезд приостановлен.

За последние сутки в Москве вылечились от коронавируса еще 3 780 человек. Всего в столице от COVID-19 выздоровел 303 831 пациент.

Вылечившиеся от коронавируса пациенты смогут сдать плазму крови, которая используется в курсе лечения больных COVID-19. Для этого они должны быть в возрастной категории от 18 до 55 лет, а также иметь отрицательные анализы на ВИЧ и гепатит B и C.