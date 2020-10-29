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Еще 3 780 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, сообщили в Оперативном штабе по ситуации с распространением инфекции.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 303 831 человека", – заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Оперштабе ранее напомнили о необходимости обращения к врачу при плохом самочувствии и проявлении симптомов коронавируса. Горожан призвали не приходить в медучреждение самостоятельно, а дождаться помощи дома.

Накануне министерство здравоохранения РФ опубликовало приказ о порядке лечения больных с коронавирусом на дому. Эту меру назвали допустимой, если заболевшего можно изолировать в отдельной комнате. Также допускается домашний режим, если человек с положительным тестом не проживает в общежитии или коммунальной квартире.

