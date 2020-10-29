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Общество

06:13

Инфекционист назвал сходства распространения коронавируса и испанки

общество медицина

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Названы схожие черты распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и испанки. Об этом рассказал главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов в интервью РИА Новости.

Специалист отметил, что эпидемический потенциал у COVID-19 выше, чем у гриппа. Индекс распространения инфекции без ограничительных мер равен 4–5.

"Контагиозность высокая, поэтому он настолько легко распространяется и так быстро перешел в формат пандемии", – пояснил Чуланов.

Эксперт выразил мнение, что коронавирусная инфекция COVID-19 имеет сходство с испанкой.

"Это тоже респираторная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Поэтому, безусловно, есть общие черты в распространении", – подтвердил специалист.

Ранее ученые из Королевского колледжа Лондона назвали симптомы "продолжительного" COVID-19. Так, некоторые пациенты с коронавирусом болеют неделями или месяцами.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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