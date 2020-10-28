Названы симптомы "продолжительного" COVID-19

18:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Ученые из Королевского колледжа Лондона назвали основные признаки, свидетельствующие о высоком риске продолжительного течения COVID-19, сообщает РИА Новости.
По словам исследователей, некоторые пациенты с коронавирусом болеют неделями или месяцами. Ученые утверждают, что подобные случаи трудно изучать, поскольку не всем больным правильно поставили диагноз из-за нетипичных симптомов или проблем с анализами.
Специалисты обследовали около четырех тысяч пациентов с COVID-19 в Швеции, Британии и США и просили их записывать симптомы в приложение. У 558 человек признаки инфекции наблюдались на протяжении четырех недель. У 189 человек симптомы не уходили в течение восьми недель, 95 человек не выздоровели полностью даже спустя три месяца.
Как показало исследование, пациенты, у которых в первую неделю болезни проявлялось более пяти симптомов, имели более высокую вероятность развития "продолжительного COVID-19". Речь идет о таких симптомах, как усталость, головная боль, одышка, боль в горле, непрекращающийся кашель и потеря обоняния.
За последние сутки в России выявлено 16 202 новых случая COVID-19 в 84 регионах. Из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни.
Всего в РФ зафиксировано 1 563 976 заболевших. За весь период умерли 26 935 человек, выздоровел 1 171 301.
Ранее главный врач городской клинической больницы Москвы № 71 Александр Мясников назвал долю переболевших COVID-19, у которых исчезли антитела. При этом специалист отметил, что у пациентов может сохраняться иммунитет к инфекции.
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