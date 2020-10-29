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Лор рассказал, как отличить потерю обоняния при коронавирусе от симптомов гайморита

"Гайморит не исключает коронавируса": лор рассказал, как отличить болезни друг от друга
медицина общество эксклюзив

Фото: depositphotos/alexraths

Врач-отоларинголог Алексей Кошелев в беседе с Москвой 24 рассказал, что симптомы коронавируса и гайморита действительно можно перепутать. Однако отличить одно заболевание от другого самостоятельно практически невозможно.

"Самая яркая отличительная черта гайморита, помимо потери обоняния, – это гнойное течение из носа, выделения зеленого или желтого цвета, особенно если они продолжаются больше недели. Это дает нам косвенно заподозрить, что в процесс воспаления вовлечены околоносовые пазухи", – рассказал Кошелев.

Однако он добавил, что в домашних условиях поставить диагноз "гайморит" невозможно. Заболевание диагностируется только с помощью снимка околоносовых пазух. При этом даже подтвержденный гайморит не исключает наличия коронавируса.

Гайморит – это обычно осложнение из-за острых респираторных инфекций, которой в том числе является и коронавирус. Во-первых, отличить одну инфекцию от другой без помощи врачей невозможно. Во-вторых, у меня сейчас есть пациенты с подтвержденным COVID-19, у которых как осложнение развился гайморит.
Алексей Кошелев
врач-отоларинголог

В целом врач советует не задумываться, из-за какого заболевания пропало обоняние. Кошелев настаивает, что при появлении любых симптомов ОРВИ, в том числе при насморке, гнойных выделениях из носа, потере возможности воспринимать запахи, в первую очередь необходимо сдать тест на коронавирус, чтобы исключить опасное и крайне заразное заболевание.

"Если вы будете искать первопричину самостоятельно, это может затянуться на время, инфекция распространится среди других людей и врачей, у которых вы будете искать ответ. А это в современных реалиях просто недопустимо", – заключил Кошелев.

Ранее заведующая неврологическим отделением больницы № 52, невролог Вера Пшеничникова рассказала, что невозможность ощущать запахи говорит не только о заражении коронавирусом. По ее словам, этот симптом может появляться из-за отека слизистой или возникать у пациентов с опухолями головного мозга. Также потеря обоняния в некоторых случаях является симптомом болезни Паркинсона на ранней стадии.

Кроме того, врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев рассказал, как восстановить обоняние после коронавируса. В частности, он посоветовал использовать сосудосуживающие препараты и регулярно орошать полость носа. В целом восстановление организма после COVID-19, перенесенного в легкой форме, займет до месяца, в тяжелой – до шести месяцев.

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