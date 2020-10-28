Оперштаб рассказал, какие лекарства бесплатно выдают в Москве для лечения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве рассказали, какие препараты выдают пациентам для лечения COVID-19. Речь идет о тех заболевших, которые не были госпитализированы.
Такие пациенты бесплатно получают "Фавипиравир", "Риамиловир", "Гидроксихлорохин", "Азитромицин", "Ривароксабан" и "Дабигатран". Кроме того, в число предоставляемых лекарств входят "Апиксабан", "Амоксициллин" и "Клавулановая кислота".
Замыкают перечень препараты "Левофлоксацин" и "Парацетамол".
Фотогалерея
В Оперштабе отметили, что пациентов, проходящих лечение дома, делят на несколько категорий. Во-первых, это те, у кого заболевание протекает бессимптомно. Во-вторых, люди с клиническими проявлениями COVID-19. Также отмечают категорию пациентов, одновременно болеющих коронавирусом и вирусной пневмонией.
Для каждого типа заболевших предусмотрена своя схема лечения. Соответственно, препараты назначают врачи, подбирая их на основе степени тяжести заболевания и индивидуальных особенностей пациента.
Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, лекарства для лечения коронавируса на дому с начала октября получили более 36 тысяч человек. По ее словам, недостатка в препаратах нет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: