Оперштаб рассказал, какие лекарства бесплатно выдают в Москве для лечения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве рассказали, какие препараты выдают пациентам для лечения COVID-19. Речь идет о тех заболевших, которые не были госпитализированы.

Такие пациенты бесплатно получают "Фавипиравир", "Риамиловир", "Гидроксихлорохин", "Азитромицин", "Ривароксабан" и "Дабигатран". Кроме того, в число предоставляемых лекарств входят "Апиксабан", "Амоксициллин" и "Клавулановая кислота".

Замыкают перечень препараты "Левофлоксацин" и "Парацетамол".

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В Оперштабе отметили, что пациентов, проходящих лечение дома, делят на несколько категорий. Во-первых, это те, у кого заболевание протекает бессимптомно. Во-вторых, люди с клиническими проявлениями COVID-19. Также отмечают категорию пациентов, одновременно болеющих коронавирусом и вирусной пневмонией.

Для каждого типа заболевших предусмотрена своя схема лечения. Соответственно, препараты назначают врачи, подбирая их на основе степени тяжести заболевания и индивидуальных особенностей пациента.

Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, лекарства для лечения коронавируса на дому с начала октября получили более 36 тысяч человек. По ее словам, недостатка в препаратах нет.

