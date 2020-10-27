В Госдуме предложили выдавать бесплатные лекарства лечащимся от COVID-19 на дому

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Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил обеспечить граждан, которые проходят терапию от коронавируса в домашнем режиме, необходимыми лекарствами на бесплатной основе. Об этом сообщает RT.
"...прошу вас рассмотреть возможность выдачи медицинским учреждениям сертификатов до 2021 года на приобретение лекарств для лечения граждан, имеющих полис обязательного медицинского страхования, с подозрением на COVID-19 на амбулаторном этапе за счет средств федерального бюджета", – написал парламентарий в обращении к главе правительства Михаилу Мишустину.
В письме Сухарев также указал, что пациентам, которых оставили лечиться дома, выписывают стандартный перечень препаратов. Во многих регионах страны стоимость подобного курса составляет более 2 тысяч рублей на человека.
На данный момент бесплатные лекарства для амбулаторного лечения предоставляют в Москве и Санкт-Петербурге, а также ряде других регионов.
Ране Сергей Собянин расширил список бесплатных лекарств для больных COVID-19. В частности, пациентам предложат новые противовирусные препараты "Арепливир" и "Коронавир".
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