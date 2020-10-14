Медведев предложил бесплатно обеспечивать граждан лекарствами по рецептам

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Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев внес предложение о бесплатной выдаче лекарств по рецептам врачей. Об этом информирует официальный сайт партии.
"Нужно поставить задачу обеспечения лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования", – заявил Медведев.
Он отметил, что новая программа партии предполагает внимательное рассмотрение вопросов здравоохранения и лекарственного обеспечения.
Кроме того, Медведев подчеркнул важность поддержки врачей, медицинского образования, а также развития отечественной фарминдустрии. При этом развитие получат современные электронные сервисы и услуги в здравоохранении.
Ранее сообщалось, что в Единой медицинской информационно-аналитической системе столичным пациентам выписали порядка 100 миллионов электронных рецептов. Система позволяет экономить время врачей на несколько минут.
"Это наш город": москвичам выписали более 100 миллионов электронных рецептов в ЕМИАС
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