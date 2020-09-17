Более миллиона москвичей воспользовались доступом к электронной медкарте

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Фото: sobyanin.ru
За восемь месяцев услугой онлайн-доступа к электронной медицинской карте (ЭМК) воспользовались более миллиона москвичей. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.
"Всего за восемь месяцев новой услугой воспользовались более 1 000 000 москвичей. Из них свыше 180 тысяч скачали мобильную версию. Общее количество входов в электронную медкарту на mos.ru превысило 6,2 миллиона, а в мобильную версию – более 1,6 миллиона раз", – написал мэр города.
Собянин рассказал, что медицинская карта собирает в себе электронные документы: анализы, исследования, выписки из стационаров, тесты на коронавирус и другие материалы. Все это, по словам мэра, позволяет горожанам не только сэкономить время, но и деньги.
"За результатами анализов не нужно ходить в поликлинику. Вместо двух визитов к доктору может потребоваться всего один. А врач коммерческой клиники, скорее всего, не станет давать направления на дублирующие исследования, если с помощью ЭМК вы покажете ему свежие результаты аналогичных процедур", – отметил Собянин.
Глава города добавил, что медкарта позволяет москвичам также вносить данные о температуре, уровне кислорода и сахара в крови, измерении пульса и артериального давления. Он отметил, что вносить данные можно вручную и с помощью автоматической загрузки данных из приложений Apple Health и Google Fit.
По словам мэра, все эти функции позволяют врачам быстрее разобраться в состоянии пациента. Он отметил, что в будущем в карте планируют запустить "сигнал тревоги", который в случае серьезных отклонений от нормы ЭМК подаст знак, что нужно срочно обратиться к врачу.
"В кризисной ситуации ЭМК в смартфоне может сохранить жизнь. Где бы вы ни были и что бы с вами ни случилось, эта информация поможет врачам узнать больше о вашем здоровье, что может быть очень важным в экстренной ситуации", – заявил мэр.
Собянин также обратил внимание, что ЭМК стала основным источником информации о результатах анализов на коронавирус. По его словам, благодаря электронной карте удалось снизить нагрузку с горячей линии департамента здравоохранения и уменьшить поток пациентов в поликлиниках.
"И наконец доступ к ЭМК – это дополнительная гарантия качества лечения. С ее помощью гораздо проще получить второе мнение специалиста, а вместе с ним и уверенность в правильности назначений лечащего врача. В наших планах – дальнейшее расширение функционала и возможностей ЭМК – сервиса, который улучшает и продлевает жизнь", – заключил Собянин.
Ранее сообщалось, что свыше 750 тысяч записей с данными о показателях состояния организма внесли жители столицы в раздел "Дневник здоровья" электронной медицинской карты. В дневник москвичи могут внести данные о температуре тела, артериальном давлении, пульсе, уровне кислорода и сахара в крови. В дальнейшем указанные данные помогают врачу составить более полную картину о здоровье пациента.
Электронная медицинская карта доступна на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Начать пользоваться ЭМК в приложении могут лица старше 15 лет со столичным полисом ОМС. Для получения доступа потребуется порядка пяти рабочих дней. Перед этим нужно подать заявку, заполнив заявление.
"Это наш город": москвичи внесли более 750 тыс записей в "Дневник здоровья"
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