Москвичи внесли более 750 тыс записей в "Дневник здоровья" электронной медкарты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи внесли более 750 тысяч записей в раздел "Дневник здоровья" электронной медицинской карты, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"С момента запуска функции "Дневник здоровья" прошло чуть больше пяти месяцев, а это значит, что в день в среднем совершается около пяти тысяч записей", – уточнили в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

Функция "Дневник здоровья" в электронной медкарте стала доступна 27 марта. В "Дневник здоровья" москвичи могут внести данные о температуре тела, артериальном давлении, пульсе, уровне кислорода и сахара в крови. В дальнейшем указанные данные помогают врачу составить более полную картину о здоровье пациента.

Электронная медицинская карта доступна на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Начать пользоваться ЭМК в приложении могут лица старше 15 лет со столичным полисом ОМС. Для получение доступа потребуется порядка пяти рабочих дней. Перед этим нужно подать заявку, заполнив заявление.

Ранее стало известно, что в ЕРИС загружены 2,5 миллиона рентгенологических и радиологических исследований. Так, описание исследования размещают в электронной медицинской карте и оно отображается в личном кабинете на портале городских услуг.

