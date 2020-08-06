Еженедельно около 30 тысяч москвичей оформляют доступ к своим электронным медкартам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С начала 2020 года в среднем 30 тысяч жителей столицы еженедельно оформляют доступ к своим электронным медицинским картам. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В январе этого года мы открыли горожанам доступ к их электронным медицинским картам. Сервис востребован у москвичей – все большее количество людей оценивают удобство и постоянно расширяющийся функционал", – сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, еженедельно в среднем доступ к своим ЭМК получают 30 тысяч горожан. "При этом на детские медкарты приходится порядка 15% от общего количества оформленных доступов", – обратила внимание Ракова.

С 26 июня электронная медкарта доступна не только на портале mos.ru, но и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Все меддокументы из карты в телефоне можно скачать и направить по электронной почте или в мессенджерах. Данный сервис разработан департаментом здравоохранения, комитетом государственных услуг и департаментом информационных технологий.

Известно, что начать пользоваться ЭМК в приложении для смартфонов могут лица старше 15 лет со столичным полисом ОМС. Для получение доступа потребуется порядка пяти рабочих дней. Перед этим нужно подать заявку, заполнив заявление.

Ранее стало известно, что пик проверки электронной медкарты москвичами приходится на утренние часы. Наименее популярное время для проверки ЭМК – до 6:00, однако даже ночью 4% пользователей заходят в свою электронную медицинскую карту.