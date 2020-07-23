Пик проверки электронной медкарты москвичами приходится на утренние часы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москвичи чаще всего проверяют свою электронную медицинскую карту в период с 9:00 до 12:00. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный комплекс социального развития.
"На это время приходится 21% от всех посещений. На втором месте по популярности стоит промежуток времени с 12:00 до 15:00. Далее следуют временные отрезки с 15:00 до 18:00 и с 18:00 до 21:00", – говорится в сообщении.
Как отмечается, наименее популярное время для проверки ЭМК – до 6:00, однако даже ночью 4% пользователей заходят в свою электронную медицинскую карту.
В начале июня горожане получили доступ к снимкам и результатам ПЭТ/КТ исследований. По словам эксперта отдела клинического аудита Центра диагностики и телемедицины Максима Смолярчука, это стало возможным благодаря подключению к Единому радиологическому сервису.
Ранее сообщалось, что к ЕМИАС подключили еще два учреждения здравоохранения столицы. Ими стали больница № 24 и больница № 67 имени Ворохобова.
В ГКБ № 67 теперь есть возможность автоматизированного ведения пациента на этапах от поступления в стационар до последующей выписки. Благодаря ЕМИАС медики смогут открыть электронные карты на каждого пациента. После подключения медицинские специалисты получают доступ к данным, вносимым в приемном отделении.
Первым стационаром, который подключили к ЕМИАС, является Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского.
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