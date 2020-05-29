Анализы на COVID-19 онлайн: как оформить электронную медкарту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москвичам рассказали, что результаты тестирования на коронавирусную инфекцию можно посмотреть онлайн в электронной медицинской карте пациента на портале mos.ru в разделе "Мои тесты на COVID-19". Цифровая медкарта доступна пользователям, имеющим стандартную или полную учетную запись на портале.
Если человек имеет оформленный доступ, он может получить расшифровку результатов ПЦР- и ИФА-тестирований на COVID-19. Соответствующие данные поступают в электронную медкарту в течение 3 дней с момента сдачи анализа. Также в ней будут отражены дальнейшие указания и рекомендации.
Оформить заявку на получение доступа к электронной медицинской карте могут все москвичи старше 15 лет, которые имеют полис обязательного медицинского страхования, полученный в Москве. При оформлении заявки следует указать паспортные данные, информацию о полисе и номер мобильного телефона.
Для дальнейшего получения услуги необходимо авторизоваться на портале mos.ru и перейти в "Каталог услуг", где далее следует выбрать вкладку "Здоровье". После – перейти в раздел "Запрос, изменение и отмена доступа к электронной медицинской карте", где появится кнопка "Получить услугу". Срок ее предоставления – 5 рабочих дней.
После получения доступа к карте необходимо войти в личный кабинет, выбрав в разделе "Здоровье" вкладку "Справки и документы". После появится блок "Электронная медицинская карта".
В электронной медкарте появились результаты анализов на COVID-19
Уточняется, что в данном разделе можно не только получить результаты тестов на коронавирус, но и ознакомиться с протоколами осмотров врачей, результатами лабораторных и инструментальных исследований, прививочными картами детей.
Со временем в электронную карту планируют добавить вкладку с рецептами, направлениями и записями на прием. Кроме того, там намерены отображать данные о диспансеризации и вызовах скорой помощи. При этом все персональные данные пациентов гарантированно защищены.
С 27 мая в Москве открыта свободная запись на тестирование по коронавирусу на основе полиса ОМС. Испытания доступны в 30 городских поликлиниках. Прием пациентов осуществляется только согласно графику предварительной записи.
Отмечается, что антитела к COVID-19 таким образом удалось выявить у 14% жителей столицы. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, часть людей из этого числа сейчас находится на стадии формирования иммунитета к коронавирусу.
В столице массово сдают тест на антитела к коронавирусу
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