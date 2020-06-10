Москвичи получили доступ к новым данным электронной медкарты

18:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Жители столицы в электронной медицинской карте получили доступ к снимкам и результатам ПЭТ/КТ исследований. Об этом в ходе онлайн-конференции "Лучевая диагностика Москвы: 2019-2020" сообщил заместитель главного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы, эксперт отдела клинического аудита Центра диагностики и телемедицины Максим Смолярчук.
Он отметил, что это стало возможно благодаря объединению всех ПЭТ-центров столицы к Единому радиологическому сервису. Смолярчук заявил, что в настоящий момент по программе ОМС выполнено более 14,5 тысячи исследований в данном направлении.
Он подчеркнул, что ПЭТ/КТ исследования стали доступны в сервисе ЕРИС/ЕМИАС и для врачей. Смолярчук заявил, что благодаря этому специалисты могут более эффективно проводить диагностику и принимать решения по лечению пациента. Кроме того, врачи смогут точнее локализовывать очаги болезни и тем самым опознавать их для взятия биопсии.
Смолярчук сообщил, что 99% ПЭТ/КТ исследований проводятся для пациентов с онкологическими заболеваниями. В связи с этим доступ врачей к исследованиям поможет эффективнее оказывать им помощь. В рамках доступа к результатам исследований специалисты также смогут исследовать динамику заболевания во время курса лечения, чтобы оценить его эффективность.
Смолярчук напомнил, что раньше подобные исследования были доступны только в качестве текстового заключения, которое размещалось в электронной медицинской карте.
"Сами диагностические изображения были доступны исключительно в отделениях лучевой диагностики. Сегодня доступ к ЕРИС есть и у пациентов, и у их лечащих врачей", – отметила Смолярчук.
Он напомнил, что электронная медицинская карта, в которой можно посмотреть заключение ПЭТ/КТ исследования, может быть оформлена на портале mos.ru.
Ранее красноярские ученые предложили использовать искусственный интеллект и компьютерное зрение для диагностики при использовании КТ-исследований. Они отметили, что технология может быть внедрена в том числе и для выявления больных коронавирусом.
Компьютерная томография активно применялась для диагностики COVID-19 на протяжении всей пандемии. В частности, по состоянию на 2 июня в поликлиниках Москвы провели более 150 тысяч КТ-исследований пациентов с подозрением на заражение коронавирусом. В 60% случаях анализ подтвердил наличие COVID-19 в организме.
В Москве собрана самая большая база КТ пациентов с коронавирусом в мире
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