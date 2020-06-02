В поликлиниках Москвы провели 150 тыс КТ-исследований пациентов с подозрением на COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице на базе поликлиник с кабинетами компьютерной томографии работают 48 центров, в которых провели 150 тысяч КТ-исследований пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на COVID-19. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, в 60% случаев компьютерные томографы выявили признаки вирусной пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.

В материале говорится, что КТ-центры были созданы по предложению клинического комитета Депздрава. Там пациентам также делают анализ крови, электрокардиограмму, анализы на COVID-19. Это позволяет не только диагностировать пневмонию, но и определить ее характер.

Направление на КТ дает врач поликлиники или телемедицинского центра. Также на исследование пациента может доставить бригада скорой помощи.

После обследования и постановки диагноза специалисты принимают решение о госпитализации или лечении на дому.

Поликлиники, в которых работают КТ-центры, временно закрыты для обычного посещения.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее рассказала, что в столице собрана самая большая в мире база данных с КТ-исследованиями органов грудной клетки пациентов с признаками COVID-19. В ней содержится свыше тысячи наборов компьютерных томограмм, которые используются для разработки различных сервисов на основе искусственного интеллекта. Ракова выразила надежду, что передовые технологии, которые сейчас активно внедряют в столичной системе здравоохранения, помогут эффективнее бороться с инфекцией.

