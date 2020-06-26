Еще две больницы Москвы подключили к ЕМИАС

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Два учреждения здравоохранения столицы были подключены к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Ими стали больница № 24 и больница № 67 имени Ворохобова, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Всего в городе шесть стационаров подключили к данной системе. Так, городская клиническая больница № 24 в настоящий момент перепрофилирована под лечение пациентов с коронавирусом.
"Это становится дополнительной мерой предосторожности, чтобы не допустить распространения инфекции. Врач видит, как долго и какими лекарствами лечили ранее пациента, какие заболевания были у него и существуют ли у пациента особенности здоровья, не позволяющие проводить то или иное лечение, также врачу доступна информация о результатах проведенных анализов", – рассказал главный врач больницы № 24 Григорий Родоман.
В ГКБ № 67 теперь есть возможность автоматизированного ведения пациента на этапах от поступления в стационар до последующей выписки. Благодаря ЕМИАС медики смогут открыть электронные карты на каждого пациента. После подключения медицинские специалисты получают доступ к данным, вносимым в приемном отделении.
Кроме того, есть сведения о лечении в других стационарах Москвы. Москвичи могут открыть свою электронную медкарту на mos.ru. Первым стационаром, который подключили к ЕМИАС, является Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского.
Ранее говорилось, что доступ к данным электронной медкарты в Москве открыли на мобильных устройствах. В версии сервиса для смартфона сохранятся все функции полной.
В начале июня пользователи электронных медицинских карт получили доступ к снимкам и результатам ПЭТ/КТ исследований. Специалисты также смогут исследовать динамику заболевания во время курса лечения, чтобы оценить его эффективность.
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