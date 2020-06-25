Доступ к данным электронной медкарты в Москве открыли на мобильных устройствах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объявила, что жители столицы получат доступ к электронным медицинским картам на мобильных устройствах с 26 июня.

Как сообщает Агентство "Москва", пользователи смогут самостоятельно вносить данные о здоровье.

Ракова напомнила, что система цифровых медкарт заработала в столице с 14 января 2020 года. Для доступа используется портал mos.ru. Новой услугой воспользовалось более 650 тысяч москвичей.

"Мы продолжаем расширять возможности этого сервиса – с завтрашнего дня мы запускаем мобильную версию электронной медицинской карты. Теперь полные сведения о состоянии здоровья не только хранятся в одном удобном месте, но и всегда будут под рукой", – подчеркнула заммэра.

В версии сервиса для смартфона сохранятся все функции полной. Пользователи смогут скачать медицинские документы, переслать их, например, с помощью мессенджеров, а также записаться на прием к врачу.

Кроме того, в электронную медицинскую карту на смартфоне разрешат вносить данные о ключевых показателях здоровья. С 26 июня можно указать данные о температуре тела и уровне кислорода, с 29 июня – о пульсе, уровне сахара и артериальном давлении.

По словам Раковой, новый функционал в мобильной и десктопной версии позволяет более полно осуществлять мониторинг состояния гражданина. Более того, сервис поможет отслеживать динамику показателей, что особенно важно при наличии хронических заболеваний.

В начале июня пользователи электронных медицинских карт получили доступ к снимкам и результатам ПЭТ/КТ исследований. По словам эксперта отдела клинического аудита Центра диагностики и телемедицины Максима Смолярчука, это стало возможным благодаря подключению к Единому радиологическому сервису.