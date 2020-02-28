Прикрепиться к женским консультациям Москвы стало проще

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Прикрепиться к любой городской женской консультации столицы можно теперь через портал mos.ru. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Сейчас запускаем онлайн-прикрепление к женским консультациям. Теперь женщинам будет еще удобнее следить за своим здоровьем. Больше не нужно тратить время на поход в консультацию, чтобы подать заявление", – заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Прикрепиться к поликлинике могут жительницы города старше 18 лет, имеющие московский полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Для этого необходимо подать электронное заявление через портал в разделе "Здоровье".
Всего в столице работает более 130 женских консультаций, которые функционируют в каждом округе города. В них специалисты оказывают диспансерную и гинекологическую помощь, а также наблюдают беременных женщин на протяжении всего периода.
С декабря 2015 года на mos.ru можно прикрепиться к взрослой поликлинике, а с декабря 2017 года – к детской. В 2019 году у москвичей появилась возможность прикрепиться к взрослым и детским стоматологическим поликлиникам.
А с середины января текущего года москвичи получили доступ к единой электронной медицинской карте. С помощью нее у горожан появилась возможность быстро получать актуальную информацию о состоянии своего здоровья без лишних походов в поликлинику.
Электронная медкарта содержит историю диагностики и лечения пациента. В ней есть протоколы осмотров врачей, результаты лабораторных и инструментальных исследований, выписанные рецепты и другие медицинские документы. Она заводится при первом посещении поликлиники, постоянно пополняется и является одним из основных инструментов работы медиков.
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