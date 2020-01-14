Москвичам открыли доступ к своим медкартам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Москвичи получили доступ к электронной медицинской карте, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, новую услугу запустили на mos.ru. Ракова подчеркнула, что пока сервис функционирует в тестовом режиме. Работу над ним продолжат, чтобы сделать электронную медицинскую карту более удобной и информативной.

Сейчас она доступна только на стационарной версии компьютера. "Нам надо год-полтора, и мы сделаем мобильную версию карты. Мы сейчас параллельно работаем над этим", – отметила заммэра.

В электронной медицинской карте будут зафиксированы протоколы осмотра врачей в поликлиниках с 2017 года, а также результаты лабораторных исследований, КТ, МРТ, маммографии за 2019 год. Все исследования за 2020 год будут автоматически фиксироваться в карте, отметила Ракова.

Доступ к медкарте можно получить через личный кабинет на официальном портале мэра и правительства Москвы или подав заявление в МФЦ. На mos.ru следует указать свои личные данные: фамилию, имя, отчество, год рождения, номер полиса и паспорта. Для подтверждения личности необходимо приложить к заявлению свою фотографию вместе с развернутым паспортом.

Заявление на получение доступа будет обрабатываться в течение пяти дней.

Ракова добавила, что доступ к детской медкарте получают родители. Детской карта считается до 15 лет, напомнила она.

"Доступ к этой карте будут иметь родители, которые в личном кабинете ввели данные о своем ребенке, и статус родителей подтвержден официально через ЗАГС. Если свидетельство о рождении было получено не в Москве, то статус родителей подтверждается через МФЦ", – пояснила заммэра.

Ранее Ракова говорила, что позднее к электронной медкарте москвича должны подключить и частные клиники.