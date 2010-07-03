Москвичи получат доступ к электронной медкарте с 2020 года

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Пациенты столичных клиник получат доступ к электронной медкарте с января 2020 года. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в этой карте есть сведениях об анализах и осмотрах в поликлиниках. Кроме того, создан единый цифровой лист по прививкам.

"С января следующего года мы открываем эту медицинскую карту для всех. В первую очередь для пациентов, но также для поликлиник, стационаров", – цитирует Ракову Агентство "Москва".

Она добавила, что позднее к электронной медкарте москвича должны подключить и частные клиники.

Электронная медкарта содержит историю диагностики и лечения пациента. В ней есть протоколы осмотров врачей, результаты лабораторных и инструментальных исследований, выписанные рецепты и другие медицинские документы. Она заводится при первом посещении поликлиники, постоянно пополняется и является одним из основных инструментов работы медиков.

Впервые такие карты появились в столичных поликлиниках в 2015 году. Они доступны врачам в поликлинике и скорой помощи во время вызова.