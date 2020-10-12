Около 100 миллионов электронных рецептов выписали в ЕМИАС

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С начала 2014 года столичным пациентам выписали порядка 100 миллионов электронных рецептов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Сервис "электронный рецепт" доступен в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). К нему есть доступ у самого пациента и лечащего врача медицинской организации, подведомственной департаменту здравоохранения Москвы.
Система электронных рецептов позволяет экономить время врачей на несколько минут. Так, в один клик можно выписать рецепт пациентам с хроническими заболеваниями.
Во время назначения определенного препарата врач имеет возможность ознакамливаться с их инструкциями по применению. Также он получает соответствующее предупреждение, если выписанное лекарство конфликтует с ранее назначенным.
Еще одним преимуществом электронных рецептов является то, что их невозможно потерять. Данные доступны в электронной медкарте на mos.ru, в приложении "ЕМИАС.ИНФО" или в информационных киосках ЕМИАС в поликлиниках.
Кроме этого, многие аптечные пункты, где обслуживают пациентов по льготным рецептам, также усовершенствовали свою работу. Данные о назначенных препаратах фармацевт получает путем считывания штрихкода на рецепте.
Ранее более 50 тысяч документов загрузили москвичи в электронные медицинские карты. Свыше 20 тысяч раз были загружены результаты исследований и анализов, полученные в федеральных и частных медорганизациях.
В электронной медкарте появились данные о вакцинации взрослых москвичей
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