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Общество

07:21

Около 100 миллионов электронных рецептов выписали в ЕМИАС

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала 2014 года столичным пациентам выписали порядка 100 миллионов электронных рецептов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сервис "электронный рецепт" доступен в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). К нему есть доступ у самого пациента и лечащего врача медицинской организации, подведомственной департаменту здравоохранения Москвы.

Система электронных рецептов позволяет экономить время врачей на несколько минут. Так, в один клик можно выписать рецепт пациентам с хроническими заболеваниями.

Во время назначения определенного препарата врач имеет возможность ознакамливаться с их инструкциями по применению. Также он получает соответствующее предупреждение, если выписанное лекарство конфликтует с ранее назначенным.

Еще одним преимуществом электронных рецептов является то, что их невозможно потерять. Данные доступны в электронной медкарте на mos.ru, в приложении "ЕМИАС.ИНФО" или в информационных киосках ЕМИАС в поликлиниках.

Кроме этого, многие аптечные пункты, где обслуживают пациентов по льготным рецептам, также усовершенствовали свою работу. Данные о назначенных препаратах фармацевт получает путем считывания штрихкода на рецепте.

Ранее более 50 тысяч документов загрузили москвичи в электронные медицинские карты. Свыше 20 тысяч раз были загружены результаты исследований и анализов, полученные в федеральных и частных медорганизациях.

В электронной медкарте появились данные о вакцинации взрослых москвичей

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