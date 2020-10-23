В Депздраве заявили о большом запасе лекарств от COVID-19 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о дефиците лекарств от коронавируса в столичных аптеках.

Как сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, в городских учреждениях создан большой запас противовирусных и антибактериальных препаратов. Кроме того, в достаточном объеме имеются лекарства для жаропонижающей и антикоагулянтной терапии.

"В их число входят лекарства с такими международными непатентованными наименованиями, как азитромицин, фавипиравир, гидросксихлорохин, риамиловир, амоксицилин, клавулановая кислота, левофлоксацин и другие", – отметили в ведомстве.

В Депздраве напомнили, что препараты от коронавируса выдаются совершенно бесплатно по назначению врача. В ведомстве призвали не заниматься лечением и вызывать специалиста в случае появления симптомов заболевания.

Ранее было принято решение о приостановке продаж препарата для лечения коронавируса "Арепливир" за рубеж в связи с высоким спросом на него в России.

Минздрав РФ недавно установило предельно допустимые цены на лекарства от коронавируса. Согласно постановлению, цена за 10 таблеток "Авифавира" составит 1 тысячу рублей. 40 таблеток "Арепливира" будут стоить 4 тысячи рублей. Препарат "Илсир" можно будет купить за 47 531 рубль.

В ведомстве также зарегистрировали два препарата "Ремдесивира". Сообщалось, что официально были оформлены российское и импортное лекарства.