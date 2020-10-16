Минздрав РФ установил предел цен на лекарства от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство здравоохранения России установило предельно допустимые цены на лекарства от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В соответствии с приказом цена за 10 таблеток "Авифавира" составит 1 тысячу рублей, 40 таблеток – 4 тысячи, 50 таблеток – 5 тысяч. Стоимость 40 таблеток "Арепливира" – 4 тысячи рублей, 100 таблеток – 10 тысяч. Стоимость препарата "Илсира" составит 47 531 рубль.

Также 16 октября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельную цену на препарат "Фавипиравир". Упаковка таблеток будет стоить 5 500 рублей без учета надбавок регионов.

В России ранее зарегистрировали два препарата ремдесивира для лечения коронавируса. Удостоверение государственного образца производителям выдали в отечественном Минздраве. Речь идет как о зарубежной, так и о российской разработках.

