Врач рассказал, что не помогает в профилактике COVID-19

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Прием витамина C, согласно научным данным, не помогает в профилактике ОРВИ, гриппа и COVID-19, рассказал врач-терапевт клиники ревматологии, внутренних и профессиональных болезней имени Тареева клинической больницы № 3 Сеченовского университета Владимир Бекетов.

"Проведенные исследования не показывают потенциальной пользы от применения витаминов в этих случаях. Также применение витаминных препаратов и БАДов не входит ни в одни клинические рекомендации и протоколы лечения COVID-19 и ОРВИ", – приводит слова Бекетова Агентство "Москва".

По его словам, в некоторых случаях этот витамин может нанести вред организму.

"Переоцененный витамин С в высоких концентрациях – более 1 г в сутки – имеет больше негативных эффектов на организм вплоть до сбоя менструального цикла и выпадения в виде солей в почках", – добавил Бекетов.

Ранее главный микробиолог министерства здравоохранения России Роман Козлов заявил, что не следует использовать антибиотики для профилактики коронавируса. По его словам, приобретать и употреблять антибиотики следует только по назначению врача.

Врач-терапевт Людмила Лапа, в свою очередь, заявила, что во время пандемии коронавирусной инфекции в домашней аптечке каждого должны быть такие лекарства, как парацетамол, ацикловир и аспирин. При этом эксперт подчеркнула, что при первых симптомах коронавируса следует обратиться к врачу.

