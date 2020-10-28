Москвичи на дому получили более 82 тыс бесплатных упаковок лекарств от COVID-19 с октября

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Лекарства для лечения коронавируса на дому с начала октября получили более 36 тысяч человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, им выдали уже более 82 тысяч упаковок препаратов.
За время пандемии московские врачи успели накопить большой опыт в лечении пациентов с COVID-19 и сформировали четкие схемы необходимой терапии для людей с различной тяжестью заболевания.
Все необходимые препараты для лечения инфекции московские поликлиники выдают пациентам бесплатно при посещении на дому либо в амбулаторном КТ-центре.
По словам Раковой, в столице сформировали большой запас необходимых лекарств. Она подчеркнула, что они есть как на аптечном складе департамента здравоохранения, так и в медицинских организациях.
"Среди них – препараты для противовирусной, антикоагулянтной, антибактериальной и жаропонижающей терапии", – сказала она.
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом призывает пациентов строго придерживаться схемы лечения, которую наметил врач.
В столице подтверждено 3 670 новых случаев COVID-19. За последние сутки госпитализированы 1 202 пациента с коронавирусом.
Среди выявленных новых заболевших COVID-19 около 45,2% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество пациентов в возрасте от 46 до 65 лет составляет 31,9%.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 43,3 миллиона случаев заражения, свыше 1,157 миллиона человек скончались.
В России выявлено 1 563 976 случаев COVID-19, вылечился 1 171 301 человек, скончались 26 935.
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