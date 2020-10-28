Минздрав назвал условия для лечения пациентов с COVID-19 на дому

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пациенты с коронавирусом могут проходить лечение на дому, если у них есть возможность изолироваться в отдельной комнате. Об этом сказано в приказе Минздрава РФ, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также находиться дома при положительном результате теста на коронавирус можно, если местом жительства не является общежитие или коммунальная квартира.

"Медицинская помощь пациенту с положительным результатом теста на COVID-19 может оказываться на дому при соблюдении одновременно следующих условий: пациент не проживает в общежитии, коммунальной квартире, с лицами старше 65 лет, с лицами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы; у пациента имеется возможность находиться в отдельной комнате", – сказано в документе.

Кроме этого, пациент, находящийся на домашнем лечении, должен соблюдать все рекомендации врачей.

Ранее было принято решение обеспечить бесплатными препаратами тех, кто переносит коронавирус на дому и в легкой форме. Владимир Путин поручил незамедлительно выделить на эти цели 5 миллиардов рублей.

