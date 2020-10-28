Лечащихся от COVID-19 на дому обеспечат бесплатными препаратами

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Кабмин обсуждал вопрос доступности лекарств для пациентов с коронавирусом, принято решение обеспечить бесплатными препаратами тех, кто переносит болезнь на дому и в легкой форме. Об этом заявил Владимир Путин.

Президент напомнил, что вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что россияне, которые столкнулись с коронавирусом и болеют в легкой форме, готовы были бы лечиться амбулаторно, но не всем доступны лекарства.

"Правительство обсуждало уже эту проблему и сейчас вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граждан наших, людей, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами, и таким образом представилась бы возможность этой категории граждан лечиться в амбулаторном режиме", – сказал российский лидер на совещании с членами правительства.

Путин поручил незамедлительно выделить на эти цели 5 миллиардов рублей.

Также глава государства поручил направить комиссии в регионы для изучения ситуации по COVID-19. Он отметил, что комиссии должны оценить жалобы, посвященные работе по борьбе с распространением коронавируса.

При этом вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что ситуация с распространением коронавируса нестабильна в 18 регионах России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что принятые меры и ситуация в здравоохранении позволяют России чувствовать себя увереннее в борьбе с COVID-19, чем в предыдущие месяцы. Он подчеркнул, что в стране придерживаются принципа, согласно которому на первом месте стоит жизнь и безопасность людей.

