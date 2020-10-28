В Кремле не видят потребности в финансовой поддержке компаний из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в стране не требует финансовой поддержки компаний из-за коронавируса. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Экономика работает. Принятые меры позволили обеспечить бесперебойность работы экономики", – подчеркнул представитель Кремля.
Песков напомнил, что на данный момент работа предприятий и заведений не остановлена, поэтому власти не видят необходимости в дополнительных мерах помощи.
В России с 28 октября ужесточились противоэпидемические меры в связи с рисками ухудшения ситуации с коронавирусом. В стране начинает действовать обязательный масочный режим. Кроме того, ограничивается проведение массовых мероприятий и работа предприятий общественного питания с 23:00 до 6:00.
Главный санитарный врач по Москве Елена Андреева позже уточнила, что в Москве не планируют тотально ограничивать работу бизнеса. Она отметила, что столичные власти будут использовать точечные надзорные мероприятия на основе рекомендаций Роспотребнадзора.
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