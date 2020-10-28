Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

11:13

Бизнес в столице не планируют закрывать тотально

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Тотального прекращения работы бизнеса в столице из-за ситуации с коронавирусом не ожидается. Об этом заявила на онлайн-заседании Московской городской думы санитарный врач по городу Елена Андреева, сообщает ТАСС.

"Вся на сегодняшний момент работа наша приводит к тому, что принято решение, что бизнес в городе тотально закрываться не будет", – рассказывает Андреева. Санитарный врач по Москве обращает внимание, что планируются точечные надзорные мероприятия, организованные Роспотребнадзором. Рейды нужны для того, чтобы выявить нарушителей, не соблюдающих требования ведомства.

За последние сутки в России выявили 16 202 новых случая коронавирусной инфекции. На Москву пришлось 3 670 новых случаев COVID-19.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали оправданными ограничения в Москве из-за COVID-19.

В Москве вылечили еще 3 577 пациентов с COVID-19

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать