Бизнес в столице не планируют закрывать тотально

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Тотального прекращения работы бизнеса в столице из-за ситуации с коронавирусом не ожидается. Об этом заявила на онлайн-заседании Московской городской думы санитарный врач по городу Елена Андреева, сообщает ТАСС.

"Вся на сегодняшний момент работа наша приводит к тому, что принято решение, что бизнес в городе тотально закрываться не будет", – рассказывает Андреева. Санитарный врач по Москве обращает внимание, что планируются точечные надзорные мероприятия, организованные Роспотребнадзором. Рейды нужны для того, чтобы выявить нарушителей, не соблюдающих требования ведомства.

За последние сутки в России выявили 16 202 новых случая коронавирусной инфекции. На Москву пришлось 3 670 новых случаев COVID-19.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали оправданными ограничения в Москве из-за COVID-19.