В Роспотребнадзоре назвали оправданными ограничения в Москве из-за COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Введенные в Москве ограничения из-за коронавируса себя оправдали, сообщила глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

"На сегодняшний момент все меры себя оправдали. Как и ограничительные мероприятия, которые были поэтапно введены, начиная с разобщения школьников", – рассказала Андреева на онлайн-заседании Мосгордумы.

В настоящий момент в столице действует домашний режим для пенсионеров и имеющих хронические заболевания. Это связано с тем, что они входят в группу риска заражения COVID-19. Им настоятельно рекомендуется оставаться дома и не выходить без особой на то необходимости.

Кроме того, в Москве работает система "чек ин" в ночных развлекательных заведениях. Гости должны зарегистрировать свой номер телефона, после чего они получат QR-код, допускающий в заведение.

В столице также усилили меры по контролю соблюдения правил санитарной безопасности. Предприятия, которые нарушают их, получают штрафы или приостанавливают свою деятельность.

Ранее была опечатана парикмахерская на северо-востоке Москвы, поскольку в ней не был организован режим температурного контроля, а сотрудники не носили маски и перчатки.

Также штрафуют посетителей предприятий торговли и услуг. В частности, недавно были зафиксированы более 50 нарушений масочно-перчаточного режима в торговых центрах на юго-востоке Москвы. В их отношении были составлены административные протоколы, согласно которым они должны будут выплатить штраф в 4 тысячи рублей.