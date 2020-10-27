Более 50 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 50 нарушителей перчаточно-масочного режима выявили в бизнес-центрах "Рязанский", "Хамелеон", "Золотое кольцо" и "Южный порт" на юго-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Алексея Орлова.

Мониторинг бизнес-центров провели сотрудники ОАТИ совместно с полицией во вторник, 27 октября. В ходе обследования выявлены нарушения по части 2 статьи 3.18.1 КоАП, составлено 52 протокола. Штраф за нарушение масочного режима составляет 4 тысячи рублей для физлиц.

Около 40 нарушителей масочного режима выявили на Савеловском вокзале в ходе рейда в понедельник, 26 октября. Составлено 37 протоколов.

Ранее парикмахерскую на северо-востоке Москвы опечатали за несоблюдение мер против распространения новой коронавирусной инфекции. В заведении не измеряли температуру сотрудникам и посетителям, отсутствовали бактерицидные облучатели-рециркуляторы и средства индивидуальной защиты.