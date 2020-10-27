Парикмахерскую в СВАО опечатали за нарушения мер профилактики COVID-19

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Парикмахерскую на северо-востоке Москвы опечатали за несоблюдение мер против распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

23 октября сотрудники ведомства осмотрели помещения ИП Исаевой Н. З., осуществляющей деятельность по предоставлению парикмахерских услуг.

Выяснилось, что в заведении не организован входной фильтр с проведением бесконтактного контроля температуры тела сотрудников и посетителей, также отсутствовали бактерицидные облучатели-рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

Кроме того, в помещениях не соблюдались принципы социального дистанцирования, у персонала отсутствовали маски и перчатки, не была предоставлена информация об обеспеченности персонала пятидневным запасом средств индивидуальной защиты.

В парикмахерской отсутствовали кожные антисептики, профилактическая дезинфекция парикмахерских приборов и рабочей зоны не проводилась.

В отношении ИП Исаевой Н. З. составили протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ и временном запрете деятельности. Материалы направлены в Останкинский районный суд.

Накануне на предмет соблюдения масочно-перчаточного режима проверили универмаг "Цветной". В ходе рейда нарушений выявлено не было.

До этого около 40 нарушителей масочного режима выявили на Савеловском вокзале в ходе рейда в понедельник, 26 октября. Составлено 37 протоколов по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы.

