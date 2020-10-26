Инспекторы ОАТИ проверили соблюдение масочного режима в универмаге "Цветной"

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Универмаг "Цветной" проверили на предмет соблюдения масочно-перчаточного режима, сообщает Агентство "Москва". Рейд провели сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы совместно с полицией.

"Хочется отметить слаженную работу сотрудников организации, которые на входе измеряли температуру, а также выдавали маски и перчатки", – отметил главный инспектор ОАТИ Москвы Иван Кравченко.

По его словам, в ходе рейда нарушений выявлено не было.

Ранее около 40 нарушителей масочного режима выявили на Савеловском вокзале в ходе рейда в понедельник, 26 октября. Составлено 37 протоколов по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы.

До этого Роспотребнадзор закрыл концертный зал "Известия Hall" за нарушения антиковидных мер. В заведении не соблюдалась безопасная дистанция, посетители находились без масок и перчаток.

