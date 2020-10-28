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Владимир Путин поручил направить комиссии в регионы для изучения ситуации по COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

В поручении вице-премьеру Татьяне Голиковой он отметил, что необходимо оценить жалобы, посвященные работе по борьбе с распространением коронавируса.

"Есть и обращения, в том числе и обращения ко мне, с некоторых территорий с просьбой прислать комиссии посмотреть, что происходит в системе здравоохранения в отдельных субъектах РФ", – заявил Путин.

Глава государства также потребовал от чиновников уделить проблемам борьбы с коронавирусом более пристальное внимание.

Ранее российский лидер заявил, что на данный момент говорить о второй волне пандемии COVID-19 в России не стоит. По мнению Путина, еще не во всех регионах страны зафиксирована первая волна.

В РФ за сутки выявили 16 202 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни.